ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار في مزاده اليومي

2022/02/08 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاده ،اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 216 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي ارتفاعا بنسبة بلغت 5.88% لتصل إلى 216 مليونا و226 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيها 204 ملايين و 493 الفا و943 دولارا أمريكيا.

وذهبت معظم مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 142 مليونا و 866 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 73 مليوناً و 340 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 28 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 262 شركة توسط.

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