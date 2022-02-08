صالح يخاطب المحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري

2022/02/08 | 17:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نرجو من محكمتكم المؤقرة تفسير المادة ( 72/ ثانية).

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