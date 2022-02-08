3 منتجات زراعية فائضة في العراق قيد التصدير

2022/02/08 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق فائض بثلاثة محاصيل، فيما كشفت عن آخر تطورات مباحثاتها بملف المياه مع تركيا وإيران.

وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين إن “وزارة الزراعة حققت اكتفاء ذاتيا لاكثر من 23 محصولاً”، مشيرا الى أن “هناك فائضا بثلاثة محاصيل (التمور، الطماطة، البطاطا) يتم تصديرها الى الخارج”.

وأضاف، أن “ملف المياه يتم العمل عليه على قدم وساق من قبل وزارة الموارد المائية واللجنة العليا للمياه، فضلا عن وزارة الزراعة”، مشيرا الى أن “مؤتمر الفاو عقدت على هامشه لقاءات جانبية مع الوفدين الايراني والتركي بشأن حصة العراق المائية”.

وتابع أن “هناك تقدما بهذا الملف وسيتم عقد اتفاقيات مع الجانب التركي، الا أن هناك بعض التعثرات مع الجانب الايراني في هذا الملف”، مشيرا الى “استمرار المحاولات من اجل التوصل الى نتائج ايجابية تهم البلد في القريب العاجل”.

وبشأن مؤتمر الفاو، بيّن أن “المصلحة الرئيسة المتحققة بانعقاد مؤتمر الفاو في بغداد هي عودة العراق الى الحاضنة الدولية الاممية، مبينا أن “مؤتمر الفاو لم يعقد في العراق منذ 54 عاماً”.

وأشار إلى أن “مؤتمر منظمة الفاو يعتبر البوابة للقاءات الثنائية مع الدول، فضلا عن توجيه البرامج الدولية بالتنمية واعادة الاعمار وتطوير الزراعة، اذ إن انعقاد المؤتمر في بغداد يقدم رسالة للمستثمرين في الجانب الزراعي، بأن العراق أصبح ارضا امنة وجاذبة للاستثمار”، موضحا أن “منظمة الفاو تمتلك الخبرات الدولية والعلمية باعتبار أنها تحوي على خبراء من اغلب دول العالم، وبالتالي يمكن توظيف هذه المعايير بالاتجاه الذي يحقق تطويرا وتنمية في البلاد”.

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