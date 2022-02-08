2022/02/08 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدث العثور على امرأة سبعينية جثةً متحللةً على كرسيها، بعد أكثر من عامين على وفاتها، صدمة في إيطاليا هذا الأسبوع، مما أثار جدلاً حول الوحدة التي يعيش فيها كبار السن.

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