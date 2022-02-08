الامن الوطني يوافق على مذكرة تفاهم بين المخابرات العراقية وباكستان

2022/02/08 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ،اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة لمجلس وكلاء الأمن الوطني.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

حيث ناقش المجلس موضوع (استراتيجية الأمن السيبراني ٢٠٢٢ – ٢٠٢٥)، وأوصى بأن يتم عرضها في مجلس الأمن الوطني مع الملاحظات الإدارية والفنية التي أشرها المجلس، للنظر فيها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

ووافق المجلس على إبرام مسودة ( ملحق مذكرة التفاهم للتعاون الأمني وتبادل المعلومات بين جهازي المخابرات في جمهورية العراق وجمهورية باكستان )، بعد تعديلها وفقا للملاحظات المؤشرة إزاءها.

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