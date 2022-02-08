2022/02/08 | 17:31 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة جوية تقتل 7 إرهابيين غرب نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة جوية تقتل 7 إرهابيين غرب نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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