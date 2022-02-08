2022/02/08 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مفارزها من مديريات الأقسام في عموم قواطع المسؤولية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة، ممارسات أمنية واسعة، استهدف العديد من المطلوبين.وذكر بيان للقيادة، تلقته “ايرث نيوز”، أن “حصيلة الممارسات كانت إلقاء القبض على (53) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم 4 متهمين بجرائم قتل عمد منفصلة”، […]

ظهرت المقالة بينهم 4 متهمين بجرائم القتل..



القبض على عدد من المطلوبين في بابل أولاً على ايرث نيوز.

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