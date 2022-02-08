مدررب ماشستر يونايتيد: النادي يرحب بإنهاء الدوري في المركز الرابع

2022/02/08 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الألماني رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، أن جميع من يتواجد في النادي يرحب حاليًا بإنهاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم في المركز الرابع.

وودّع مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة الماضي، بعد الخسارة أمام ميدلزبره بركلات الترجيح، ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة بيرنلي، مساء اليوم الثلاثاء، في البريميرليج.

ووصل اليونايتد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بعد تحقيق 6 انتصارات وتعادلين في آخر 9 مباريات.

وقال رانجنيك بحسب ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “نتواجد في المركز الرابع في الدوري، وكل من يتواجد في النادي ومن بينهم أنا، سنكون سعداء إذا أنهينا الدوري في المركز الرابع”.

وأضاف: “لا نزال نتواجد في دوري أبطال أوروبا، ولسوء الحظ لم نعد نتواجد في كأس الاتحاد الإنجليزي، تركيز الجهاز الفني الآن ينصب على الخروج بأفضل شيء ممكن من هذا الموسم، هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به”.

وتابع: “سيكون من الممكن تحقيق ذلك إذا واصلنا تطوير المستوى الذي نقدمه، وإذا لم يتوج مانشستر يونايتد باللقب منذ 10 سنوات، فلهذا سبب، وسيتم مناقشة الأسباب بنهاية الموسم”.

وأتم: “أمامنا 24، 25 أو 26 مباراة لنخوضها، الأمر يعتمد على أي دور سنصل في دوري الأبطال، ودوري إخراج أفضل ما لدي اللاعبين”.

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