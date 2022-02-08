التبادل التجاري بين روسيا والصين يقفز الى 35.2% في 2021

2022/02/08 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في العام 2021 بنسبة 35.2% مقارنة بالعام 2020 ، وبلغ 140.705 مليار دولار، وفقا لبيانات هيئة الجمارك الروسية.ووفقا للبيانات فإن الصادرات من روسيا إلى الصين زادت بنسبة 38.4% وبلغت 68.029 مليار دولار، بينما زادت الواردات إلى روسيا من الصين بنسبة 32.3% وبلغت 72.676 مليار دولار.[…]

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