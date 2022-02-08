مباحثات بين السفير الفرنسي ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري

2022/02/08 | 17:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن التيار الصدري، الثلاثاء، عن مباحثات بين رئيس الهيئة السياسية للتيار والسفير الفرنسي في بغداد.

وذكر بيان للتيار الصدري، أنّ "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل لسفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه".

وأضاف البيان، أنّ "المطيري رحب بهذه الزيارة إلى مقر الهيئة السياسية في العاصمة بغداد، مؤكدًا على أهمية تقوية العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وفي المجالات كافة".

وأشار البيان، أنّ "رئيس الهيئة والسفير الفرنسي تبادلا أطراف الحديث حول مجمل الموضوعات التي تدخل ضمن دائرة الاهتمامات المشتركة وتسهم في خدمة مصالح الدولتين".

وأوضح البيان، أنّ "السفير الفرنسي لدى العراق أعرب عن سعادته لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري، مشيرًا إلى أن بلاده تنظر إلى مزيد من التعاون والتفاهمات الثنائية".

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