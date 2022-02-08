مقتل 7 عناصر “مهمين” من “داعش” بقصف جوي بين نينوى وصلاح الدين

2022/02/08 | 17:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل 7 من عناصر تنظيم “داعش” على حدود محافظتي نينوى وصلاح الدين.وقالت الخلية في بيان، إنه “من خلال جهود رصد ومتابعة القيادات الإرهابية والعناصر التابعة لها، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية _ بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وبعمل دؤوب وشاق لقطعات قيادة […]

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