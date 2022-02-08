القوات المشتركة تنفذ عملية امنية جنوبي سامراء

2022/02/08 | 17:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ القوات المشتركة عملية امنية جنوبي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للهيئة، تلقته “أيرث نيوز”، ان “قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذت عملية امنية جنوبي مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين”.واضاف البيان ان “العملية شملت تفتيش وتطهير البساتين والاحراش […]

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