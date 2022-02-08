تجلت الإنسانية بوجها جميل في كل اركان الأرض متعاطفا مع الطفل ريان وأهله - احمد موكرياني

2022/02/08 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_موكرياني كثر المحللين في شرح توقيت موت الإنسان وبعض اللذين يدعون العلم بأن الله يخلق الانسان ويحدد يوم موته وهو جنين في بطن أمه، لم يقرر الله موت الطفل ريان، ولكنه يعلم متى وكيف تموت كل نفسان فهمي الشخصي لأجل الانسان أي موته بأنه مُسجل وليس معين مسبقا، أبلغنا الله في القرآن الكريم "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ" (الأعراف، الآية: ......





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