2022/02/08 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة “اللجنة المشتركة” تجتمع للتحقيق في اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“اللجنة المشتركة” تجتمع للتحقيق في اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“اللجنة المشتركة” تجتمع للتحقيق في اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).