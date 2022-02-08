اللواء 41 بالحشد الشعبي ينفذ عملية امنية جنوب سامراء

2022/02/08 | 18:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، عملية امنية جنوب مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين.وشملت العملية تفتيش وتطهير البساتين والاحراش في بساتين سعود المدينة المقدسة للتأكد من خلوها من أي تهديد امني.

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