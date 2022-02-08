إحالة مذيع بالتلفزيون المصري للتحقيق بعد تصريحه على الهواء بأن

2022/02/08 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، الثلاثاء، وقف حسام حداد المذيع بالتلفزيون الرسمي عن العمل وإحالته للتحقيق، بعدما قال على الهواء مباشرة إن النادي الأهلي "لا يمثل مصر".

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