الحشد يعلن تفكيك عبوات ناسفة جنوبي كركوك

2022/02/08 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تفكيك قوات الحشد لعبوات ناسفة جنوبي محافظة كركوك.وذكر بيان للهيئة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك 5 عبوات ناسفة جنوبي محافظة كركوك”.واوضح ان “العملية جاءت بالتنسيق مع مكافحة متفجرات محافظة كركوك، حيث تم تأمين وتطهير الطريق قرب قرية […]

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