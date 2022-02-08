خبير أمني يحذر من عمليات “انتقامية” لداعش في 4 محافظات

2022/02/08 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / أربيل..اعتبر الخبير الأمني هاوكار الجاف، الثلاثاء، أن خطر داعش الإرهابي لم ينته بمقتل زعيمه عبد الله قرداش.وقال الجاف لوكالة / المعلومة /، إن “التنظيم الإرهابي يسعى للقيام بعمليات انتقامية ثأرا لمقتل زعيمه قرداش، وهو يخطط لعمليات إرهابية في مناطق مختلفة من نينوى والأنبار وكركوك وصلاح الدين”.وأضاف أن “القوات الأمنية مطالبة […]

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