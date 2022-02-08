الكاظمي: نرفض أي شكل من اشكال التجاوز على الدولة ومؤسساتها

2022/02/08 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء العراقي، الأوضاع العامة في البلاد، والتحديات الكبيرة التي تواجه البلد خلال المرحلة الراهنة.

وأكد مكتب الكاظمي في بيان ،على وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة الملفات المهمة في المجالات الأمنية، والاقتصادية، والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس، ومصالح البلد.

وجدّد الكاظمي تقديم التعازي لعائلتي القاضي أحمد فيصل الساعدي، والرائد حسام العلياوي اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان.

وأكد أن الحكومة قد اتخذت إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات، وشكلت قيادة عمليات ميسان، موضحا أنه يتابع شخصياً مع القيادات الأمنية في المحافظة تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة ببسط الأمن، والقانون، وفرض هيبة الدولة، وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة.

وتوعد الكاظمي، “بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن المحافظة واستقرارها”، وشدد على “رفض أي شكل من اشكال التجاوز على الدولة ومؤسساتها”.

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