استخبارات الداخلية: قتل 7 إرهابيين بضربة جوية داخل وكر غرب نينوى

2022/02/08 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الثلاثاء، عن مقتل 7 من عناصر داعش خلال تدمير مقر قيادة وسيطرة للتنظيم على حدود محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ، إنه “من خلال جهود رصد ومتابعة القيادات الإرهابية والعناصر التابعة لها، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية _ بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وبعمل دؤوب وشاق لقطعات قيادة عمليات غرب نينوى في متابعة موقع مهم لقيادات عناصر داعش جنوب الحضر”.

وأضافت أن “الموقع عبارة عن كهف طوله 140 متر يستخدم كمقر قيادة وسيطرة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، ضمن الحدود الفاصله بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة”.

وتابعت الخلية بالقول، “تم تزويد طائرات F_16 العراقية بمعلومات مؤكدة عن هذا الموقع، ووجهت الطائرات ضربات دقيقة وبالعتاد الثقيل، أسفرت عن تدمير الوكر صباح اليوم”، مردفة “بحسب المعلومات الاولية فان بداخله مفرزة مكونة من (7) عناصر ارهابية مهمة وتم قتلهم جميعاً”.

وقالت الخلية إن “هذه العملية تعد من العمليات الاستباقية النوعية بعد أن جرى استهداف هذه المفرزة الخطرة في مكان استراتيجي”.

وأشارت إلى أن “تنسيق العمل وتبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخبارية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى لتحقيق أهداف غاية الأهمية في القضاء على القيادات الإرهابية والعناصر المجرمة التي تعمل معها”.

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