رجل يقطع رأس زوجته

2022/02/08 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أثارت جريمة مروعة قطع خلالها زوج رأس زوجته التي لم تتم بعد أعوام المراهقة، وحمله في الشارع أمام المارة جنوب غربي إيران، صدمة وغضبا عارمين لدى السكان خلال اليومين الماضيين.وقضت مونا حيدري (17 عاما)، الأحد، في جريمة قتل ارتكبها زوجها وشقيقه في مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد، وفق وكالة "إيسنا".

وأشارت الوكالة إلى أن الزوج حمل الرأس المقطوع لزوجته ومشى به في الشارع.

وأظهر شريط مصوّر تم تداوله على مواقع التواصل، الزوج وهو يسير مع ابتسامة عريضة على وجهه، حاملا رأسا مقطوعا بيده اليسرى، وسكينا في اليمنى.

وأوضحت وكالة "إرنا" الرسمية، الاثنين، أن الشرطة أوقفت الزوج وشقيقه "خلال مداهمة مخبئهما".

ولم توضح وسائل الإعلام دافع الجريمة، لكنها وضعتها في إطار "جرائم الشرف".

وأثارت الجريمة المروعة صدمة واسعة انعكست في الصحافة المحلية ولدى مستخدمي مواقع التواصل، خصوصا بعد انتشار الشريط المصوّر للزوج، والذي بدا فيه مزهوّا بما قام به.

ونشرت صحيفة "سازندكي"، الثلاثاء، رسما كبيرا للضحية على صفحتها الأولى مع عنوان "حبّ أعمى".

وكتبت الصحيفة: "تم قطع رأس كائن بشري، وحمل رأسه في الشوارع وبدا القاتل مزهوا (بما قام به).



كيف يمكننا أن نتقبل مأساة كهذه؟ علينا التحرك لئلا يتكرر قتل النساء".

من جهتها، رأت السينمائية تهمنه ملاني المعروفة بنشاطها النسوي، في تعليق عبر حسابها على إنستغرام أن "مونا ضحية جهل مدمِّر، جميعنا مسؤولون عن هذه الجريمة".

وفي أعقاب الجريمة، دعا إيرانيون كثر السلطات إلى إصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري، ورفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات والمحددة حاليا عند 13 عاما.

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