2022/02/08 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة رئيس

المجلس مصطفى الكاظمي، فيما أصدر 6

قرارات جديدة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "ترأس اليوم،

الجلسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينها تطوير مصفى للنفط.. تعرف على قرارات الحكومة العراقية لهذا الاسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بينها تطوير مصفى للنفط.. تعرف على قرارات الحكومة العراقية لهذا الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).