محافظة عراقية تسجل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 72 ساعة

2022/02/08 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات 72 الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في ديالى سجلت خلال الساعات الـ72 الماضية 7 حالات وفاة بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا اغلبها هي من غير الملحقين".

واضاف العزاوي، ان "تراكمية حالات الوفيات ارتفعت الى 553 حالة بسبب كورونا منذ ظهوره"، لافتا الى ان "معدل الوفيات مع بداية شباط الجاري في ارتفاع مستمر ويدفعنا للقلق من تنامي اكبر للإصابات وحالات الوفيات ما يستدعي الاقبال على اخذ اللقاحات للتخفيف من مضاعفات الاصابة وتمنع وصولها الى المرحلة الحرجة".

واشار الى ان" الساعات 24 الماضية سجلت فرقنا 142 اصابة و125 حالة شفاء لترتفع تراكمية الاصابات الى 81593 اصابة والشفاء الى79959 حالة".

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