انطلاق الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بالتحقيق في جريمة مطار بغداد

2022/02/08 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلنت السلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، انطلاق الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للتحقيق في جريمة مطار بغداد.

وذكر اعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة القضائية المشتركة بين العراق وايران للتحقيق في جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما، عقدت اجتماعها الثالث اليوم في بغداد".

واضاف ان "الاجتماع سيبحث أخر الاجراءات التحقيقية بالقضية وتبادل الوثائق بين الجهات التحقيقية في البلدين".

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