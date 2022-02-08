2022/02/08 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت السفارة التركية في العراق، الثلاثاء، إعلاناً بشأن تلقي طلبات التأشيرة التركية (الفيزا).

ظهرت المقالة توضيح من السفارة التركية بشأن منح ’الفيزا’ للعراقيين أولاً على النور نيوز.

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