صالح يخاطب الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري

2022/02/08 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد خاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، المحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري عقب فشل عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيساً للجمهورية.وحصل “النور نيوز” على الوثيقة، وفيما يلي نصها: “نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس …

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