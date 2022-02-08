بالوثيقة.. نائب يوجه سؤالآ برلمانيآ إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بسبب سياسة الحكومة ضد الفلاحين

2022/02/08 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه النائب علي غركان الدلفي سؤالآ برلمانيآ إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بسبب سياسة الحكومة ضد الفلاحين والمزارعين والقضاء على الزراعة في العراق واصفا اياها بأنها ممارسات تخدم المشاريع الخارجية لأضعاف البلد٠/انتهى7

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