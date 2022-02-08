2022/02/08 | 18:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتام فعاليات مؤتمر الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي أقيم في بغداد وبحضور دولي ومحلي رفيع المستوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/08 | 18:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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