شرطة كركوك توضح بعد نشر 'السيطرات المشتركة'

2022/02/08 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن السيطرات المشتركة التي تم نشرها داخل محافظة كركوك

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السيطرات المشتركة التي تم نشرها داخل كركوك والاقضية والنواحي الغرض منها أبراز هيبة الدولة وفرض سلطة القانون والقبض على المطلوبين لا غيرها".وأضافت، أن "ما يثار حول أستهداف بعض الدوائر لا أساس لها من الصحة".

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