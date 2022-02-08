2022/02/08 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: TqUFeO5tUKU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضابط مرور يولي زوجته مهمة تقليده رتبة الترقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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