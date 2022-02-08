الغراوي : تقلبات الصدر احرجت الديمقراطي

2022/02/08 | 18:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..رأى المحلل السياسي قاسم الغراوي ، الثلاثاء، أن جميع الكتل تبحث عن نهايات مفتوحة وليست مغلقة للازمة في المنظومة السياسية، لافتا الى ان مقتدى الصدر احرج الحزب الديمقراطي بمواقفه المتقلبة.وقال الغراوي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “جميع الانسحابات لم تكن اعتباطية وغالبا ما تكون تكتيكية وضمن حسابات الربح والخسارة بالنسبة […]

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