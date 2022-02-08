2022/02/08 | 19:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بالوثيقة..أمر وزاري بتثبيت العقود في جامعة ديالى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. أمر وزاري بتثبيت العقود في جامعة ديالى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. أمر وزاري بتثبيت العقود في جامعة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).