أبرز تسريبات هواتف سامسونغ عن مؤتمرها المقبل

2022/02/08 | 19:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يقترب موعد أحد أكبر فعاليات إطلاق الهواتف الذكية لهذا العام، حيث سيقام حدث Samsung Unpacked 2022 غداً 9 فبراير، ومن المتوقع أن يتم فيه الكشف عن هاتف Samsung Galaxy S22 الرائد.لكن هذا ليس كل المنتظر من سامسونغ، ففيما يلي تفصيل لأبرز المفاجآت الأخرى المحتملة وفق آخر التسريبات التي جمعها موقع TechRadar المتخصص […]

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