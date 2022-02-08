2022/02/08 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت شرطة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.واتهمت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خلال عملية ضد "خلية إرهابية" في نابلس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خلال عملية ضد "خلية إرهابية" في نابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).