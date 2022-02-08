حوار متمدن حول كتاب - عبدالرزاق دحنون

2022/02/08 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون الطريق إلى الإلغاءحوار معأنجيلا ديفيس ، وجينا دينت ، وإريكا مينرز ، وبيث ريتشيحول كتابهم الجديد (الإلغاء.



النسوية.



الآن)أجرت اللقاء مايا شينوار تروثوتعلى Zoomنظرًا لأن الحركة القوية لإلغاء الشرطة والسجن قد أصبحت في دائرة الضوء، فقد قوبلت بموجة من الأسئلة: من أين أتت هذه الحركة؟ هل تعني كلمة "إلغاء" حقًا إلغاء؟ ماذا يقول دعاة إلغاء عقوبة الإعدام في السجون لواقع العنف الج ......





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