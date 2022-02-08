الزاملي يعلن البدء بتلقي أسماء المرشحين للّجان النيابية

2022/02/08 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الثلاثاء، الكتل السياسية بتقديم أسماء مرشحيها للجان النيابية بدءاً من اليوم ومراعاة الخبرة والاختصاص.وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً موسعاً مع السادة رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلون للتباحث حول تسمية …

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