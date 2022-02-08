الكاظمي: سنقتص من

2022/02/08 | 19:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

توعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بـ "القصاص" من منفذي عمليات الاغتيال في ميسان.

وتحدث الكاظمي أثناء جلسة مجلس الوزراء 8 شباط/فبراير، مؤكدًا أنّ "الحكومة قد اتخذت إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات، وشكلت قيادة عمليات ميسان".

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وقال الكاظمي، "أتابع شخصيًا مع القيادات الأمنية في المحافظة تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة ببسط الأمن، والقانون، وفرض هيبة الدولة، وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة"، متوعدًا بـ "القصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن المحافظة واستقرارها".

وشدد رئيس الحكومة، على "رفض أي شكل من أشكال التجاوز على الدولة ومؤسساتها".

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