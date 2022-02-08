فرنسا تسجل أسوأ عجز تجاري في تاريخها

2022/02/08 | 19:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت فرنسا في العام الماضي 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84.7 مليار يورو، وفقا لما ذكرته إدارة الجمارك الفرنسية اليوم الثلاثاء.وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيانها، أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي “بالطاقة وبالمنتجات المصنعة”.ويفسر تفاقم العجز “بانتعاش ملحوظ في الواردات (+18.8% في مقابل -13% في 2020) مقارنة بالصادرات (+17% في […]

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