استثمارات بنصف تريليون دولار.. لماذا سيكون 2022 عام السيارات الكهربائية

2022/02/08 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدهرت السيارات التي تعمل بالبطاريات في سوق كساد، وتعتبر ميزة إضافية للمناخ ولكنها تشكل تهديدًا كبيرًا لشركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار الذين يتباطأون في التغيير.

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