الصحراء الغربية / الصحراء المغربية - سعيد الوجاني

2022/02/08 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني Le Sahara occidental / Le Sahara marocain للأسف لا يزال العديد مِمَنْ يفترض ان مستوى وعيهم جد متقدم ، او متقدم ، والأكثرية مِنْ الذين يعتقدون انهم يشتغلون على القضية الصحراوية ، وانهم متخصصون فيها ، ومن بين هؤلاء المنتمون لجبهة البوليساريو ، ومن مختلف المستويات ، من القاعدة ، الى قمة هرم مسؤولي الجبهة ..



يعتقدون ان بمجرد استعمال كلمة الصحراء الغربية من قبل مجلس الامن ، او من قبل الجمعية الع ......





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