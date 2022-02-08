السيد الصدر يستقبل قاآني في الحنانة

2022/02/08 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستقبل زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.وذكر بيان مقتضب للمكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في النجف الأشرف، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السيد مقتدى الصدر استقبل إسماعيل قاآني في الحنانة".

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