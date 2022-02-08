ترجمة خاطئة تحدث شرخاً بين المغتربين والمحليين

2022/02/08 | 19:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أثار تصريح المغترب مهند جعاز، جدلا كبيراً لدى الشارع الرياضي العراقي بسبب حديثه عن اللاعبين المغتربين والمحليين.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتصالاً هاتفياً جمعني مع اللاعب مهند جعاز لمعرفة حقيقة تصريحاته للصحافة السويدية بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في تصفيات المونديال”.واوضح ان “اللاعب اكد […]

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