قيادي بتحالف الفتح: معلومات استخبارية تفيد بوجود تحرك داعشي ضد مطار كركوك لتعطيل افتتاحه

2022/02/08 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد القيادي في تحالف الفتح ومسؤول منظمة بدر فرع الشمال، محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء، ان هناك اتفاق كركوكلي موحد برفض تواجد عناصر البيشمركة في محافظة كركوك ويطالب بتواجد القوات الاتحادية حصراً، مبينا ان هناك معلومات استخبارية تفيد بوجود تحرك داعشي ضد مطار كركوك.وقال المكتب الإعلامي الخاص للبياتي، في بيان تلتقه وكالة […]

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