إصابات الحروق.. مشكلة صحية مزمنة في قطاع غزة أغلب ضحاياها من الأطفال

2022/02/08 | 19:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعالج عيادات أطباء بلا حدود في قطاع غزة 5 آلاف من ضحايا الحروق الجدد كل عام، غالبيتهم من الأطفال المصابين في حوادث منزلية.ظروف السكن غير الآمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، فما يقرب من 70 في المئة من سكان غزة هم من اللاجئين، يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين، ويعيش أكثر من نصف السكان في فقر، وفقاً للأمم المتحدة.

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