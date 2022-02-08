سياسي امريكي: بايدن يحاول التستر على جرائم الحرب الامريكية في سوريا

2022/02/08 | 19:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد المحلل السياسي والمحامي الدولي الامريكي باري غروسمان إن تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تبرر العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة في سوريا تشبه الرسوم الكاريكاتورية ،فهي دون معنى وتتجاهل تمامًا القضايا الحقيقية المتعلقة بقانونية العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا وكيف أن تلك العمليات ، وفقا للرئيس، تهدف الى حماية الامريكيين بحسب زعمه .[…]

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