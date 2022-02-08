والد القاضي الميساني الشهيد يخرج عن صمته ويحمل أحد الأشخاص مقتل ابنه: لن يكشفوا الجناة

2022/02/08 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان حمل والد القاضي احمد فيصل الذي اغتيل في ميسان، اليوم الثلاثاء، المحافظ مسؤولية مقتله نجله، معربا عن خيبة امله في كشف الجناة,

وقال فيصل خطاف في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ولدي قتل في اكثر مربع امني، بالقرب من مديرية الاستخبارات وعلى بعد 50 مترا من محكمة استئناف ميسان".

واضاف ان "السلطات الحكومية لن تتمكن من كشف الجناة ومحاسبتهم ولا نتأمل منهم شيء"، محملا "المحافظ مسؤولية اغتيال ولده القاضي احمد فيصل".

وافاد ان "الامن متردي في المحافظة وولدي ضحى بنفسه من اجل ملاحقة تجار المخدرات ولم يتنصل عن مسؤولياته مثل مايفعل بقية المسؤولين ".

وكان مسحلون مجهولون اقدموا، في وقت سابق، على اغتيال القاضي احمد فيصل وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

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