توضيح رسمي بشأن السيطرات المشتركة المنتشرة داخل مدينة كركوك

2022/02/08 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أصدرت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن السيطرات المشتركة المنتشرة داخل مدينة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تود أن تنوه حول السيطرات المشتركة التي تم نشرها داخل مدينة كركوك والاقضية والنواحي، الغرض منها أبراز هيبة الدولة وفرض سلطة القانون والقبض على المطلوبين".

وبينت أن "تلك هي الاسباب لا غيرها ومايثار حول أستهداف بعض الدوائر لا أساس لها من الصحة".

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