طائرات الـ16-F تقتل مفرزة ارهابية في نينوى

2022/02/08 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تمكن طائرات الـ16-F من قتل مفرزة ارهابية في نينوى.وقال إعلام الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،أنه “بجهود ميدانية تبذلها القطعات الأمنية في رصد ومتابعة القيادات الإرهابية والعناصر التابعة لها، حيث تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية _ بالتعاون مع خلية …

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