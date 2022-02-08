شرطة كركوك توضح بشأن السيطرات المشتركة المنتشرة داخل المدينة

2022/02/08 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أصدرت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن السيطرات المشتركة المنتشرة داخل مدينة كركوك.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “تود أن تنوه حول السيطرات المشتركة التي تم نشرها داخل مدينة كركوك والاقضية والنواحي، الغرض منها أبراز هيبة الدولة وفرض سلطة القانون والقبض على المطلوبين”.وبينت …

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