الزراعة : لدينا خطط لزراعة الصحراء بالنخيل والزيتون

2022/02/08 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي عن وجود خطط لزراعة الصحراء بالنخيل والزيتون.وقال القيسي في تصريح متلفز :" ان وزارة الزراعة تنسق مع الموارد المائية لمنح ابار مائية لبعض المشاريع , مضيفا ان خطة وزارة الموارد المائية تسير باتجاه تطوير مشاريع المياه الجوفية ".وتابع:" ان غياب الاستقرار الامني والسياسي انعكس سلبا على الاداء الزراعي , مشيرا الى ان القطاع الزراعي بحاجة الى راس المال والتكنلوجيا ".وقال :" حققنا قبل عامين اكتفاء ذاتيا في محصولي الحنطة والشعير , مؤكدا ضرورة تطوير الجانب التسويقي للمنتجات الزراعية ".واشار الى ان , القطاع الزراعي يعاني كثيرا جراء عمليات التهريب ".وذكر , ان منظمة الفاو وعدتنا بتقديم اللازم لمكافحة بعض الافات الزراعية "./انتهى2

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